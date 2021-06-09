Son dakika 3. sayfa: Jandarma traktör kazalarını önlemek için reflektör dağıttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarını önlemek amacıyla, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında reflektör dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarını önlemek amacıyla, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında reflektör dağıttı.

Türkiye geneli ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak amacı ile İçişleri Bakanlığınca "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosu kapsamında projeler geliştirilmekte ve hayata geçirilmekte. Jandarma Genel Komutanlığınca 2021 yılı traktör ve motosiklet kazaları ile mücadele yılı ilan edilmiş ve bu kapsamda; tüm Türkiye'de traktör kazalarını azaltmaya yönelik "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi hayata geçirilmişti.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında sorumluluk bölgesinde traktör sürücülerine gece şartlarında görünür olma ve traktörlerde koruma çerçevesi kullanma konusunda bilgilendirme yapılarak imkanı olmayan traktör sahiplerine reflektör dağıtımı yaptı. Traktör sürücüleri jandarmanın da yardımıyla verilen üçgen reflektörleri römorklarına taktı.

Ardahan il Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı