Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" maksadıyla sorumluluk bölgesinde yaptığı çalışmada seyir halinde cep telefonu kullananlara ceza yağdırdı. Çalışmada 2 binin üzerinde araç kontrol edilirken 39 araç sürücüsüne 20 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri sorumluluk bölgesinde "seyir halinde cep telefonu denetimi" uygulaması gerçekleştirdi. Seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılmasına yönelik uygulamada araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik Timleri "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" maksadıyla düzenlediği uygulamada 2 bin 9 aracı kontrol etti. Denetimde 39 araç sürücüsüne seyir halinde cep kullanımı nedeniyle 20 bin 912 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli nedenlerden dolayı da 12 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR