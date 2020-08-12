Son dakika 3. sayfa: Jandarma ekipleri Gülşehir'de uyuşturucu operasyonu yaptı Bir son dakika haberine göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Gülşehir ilçesinde mısır tarlasında 14 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Gülşehir ilçesinde mısır tarlasında 14 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde bulunan bir mısır tarlasında drone ile kontrol yaptı. Drone çekimleri sırasında mısır tarlasında 14 kök Hint keneviri ele geçirilirken tarla sahibinin evinde yapılan aramada ise 72,28 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 13 adet 7,75 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alınırken tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA