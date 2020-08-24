Son dakika 3. sayfa: İzmir'deki yangında bilanço ağır oldu: 58 araç yandı, 2 milyon TL'nin üstünde hasar var
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'deki yangında bilanço ağır oldu: 58 araç yandı, 2 milyon TL'nin üstünde hasar var

Son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda çıkan ve park halindeki araçlarda sıçrayan yangında 58 araç hasar gördü.

Son dakika 3. sayfa: İzmir'deki yangında bilanço ağır oldu: 58 araç yandı, 2 milyon TL'nin üstünde hasar var
24.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:56

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda çıkan ve park halindeki araçlarda sıçrayan yangında 58 araç hasar gördü. Yanan araçlar çekici vasıtasıyla kaldırılmaya devam ederken, 37 aracın tamamen yandığı yangında toplam hasarın 2 milyon liranın üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Seferihisar ilçesi Ekmeksiz Plajı'ndaki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Yangın ihbarını alan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatmış ve yangına 3 helikopter ve 12 arazözle müdahale edilmişti.

Onlarca araç alev alev yandı

Otluk alandaki yangın, plaja gelen vatandaşların park halindeki araçlarına da sıçramıştı. Alev alan araçlarda zaman zaman küçük çaplı patlamalarda yaşanırken, kimi vatandaşlar alevlerin arasından araçlarını güçlükle kurtarabildi. Kimileri ise kurtardığı araçlarını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışmıştı. Ekipler yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alsa da toplamda 58 araç yangında hasar gördü.

En az 2 milyon liralık hasarın olduğu tahmin ediliyor.

Yangın dehşetinin ardından alınan bilgiye göre, yangında zarar gören 58 aracın 37'si tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Diğer araçlarda ise kısmi hasar oluştu. Araçlarında kaskosu bulunan vatandaşlar, kasko şirketleriyle görüşerek yanan araçlarının yangın bölgesinden kaldırmaya başladı. Yangının çıktığı bölgeye gelen bazı vatandaşlar, gördükleri tablo karşısından şaşkınlık yaşadı. Yangındaki hasar tespit çalışmaları devam ederken, toplam zararın en 2 milyon liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemediği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Aracı yanan vatandaşlar mağdur oldu

Yanan aracını kaldırmak için bölgeye gelen araç sahibi Zafer Pekgöz (53), oğlunun aracıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek için plaja geldiğini, diğer vatandaşlar gibi aracını yol kenarından bulunan araziye park ettiğini söyledi. Pekgöz, "Oğlum denize giremeden dumanların yükseldiği görüyor ve hemen koşarak geliyor. Geldiklerinde araçların yandığını görüyor, bütün araçlar alev almış. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Mağdur olduk. Aracımın kaskosu ve sigortası var. Oğlum buradan emniyete gidip ifade vermiş. Ben de bugün gelip kasko şirketiyle görüştüm ve çekici talep ettim. Aracı alıp götüreceğiz. Hem bizim için hem de devletimiz için bu araçlar bir gelir. Önlemlerin arttırılmasını istiyoruz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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