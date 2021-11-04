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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de sahte içki operasyonu: 2 şüpheliye işlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: İzmir'de sahte içki operasyonu: 2 şüpheliye işlem

Son dakika haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ve boş şişeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ve boş şişeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste sahte içki bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramada, 235,5 litre sahte şarap, bin 410 mililitre sahte rakı ve 16 adet boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili D.B. ve H.A. adlı 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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