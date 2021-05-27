Son dakika 3. sayfa: İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'in Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında, 1'i kamu görevlisi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'in Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar İlçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında, 1'i kamu görevlisi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarına karıştığı belirlenen 1'i kamu görevlisi 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatları doğrultusunda Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar İlçelerinde, 24 Mayıs tarihinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı - Haberler
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