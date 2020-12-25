İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
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İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

25.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:07

İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı ile gezen bir şahsa müdahale etmek isteyen polis saldırıya uğradı.

İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde döner bıçağı ile gezen bir şahsa müdahale etmek isteyen polis saldırıya uğradı. Döner bıçağı ile hafif şekilde yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 21.00 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde elinde döner bıçağı ile gezip vatandaşları rahatsız eden Ömer G. isimli bir kişi olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamacanın ardından elindeki döner bıçağı ile S.K. isimli bir polis memurunu omzundan yaraladı.

Omzuna aldığı döner bıçağı darbesi ile yaralanan polis memuru S.K., meslektaşları tarafından ekip aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Döner bıçağı ile polis memurunu yaralayan saldırgan Ömer G. ise polis otomobiliyle hastaneye getirildi. Saldırganın polis aracının kafesinde de kendine zarar verdiği bildirildi. Şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı
İzmir'de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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