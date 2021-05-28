Son dakika 3. sayfa: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyon sonucu, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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