Son dakika 3. sayfa: İzmir'de evde torpil patlaması: parmakları koptu
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de evde torpil patlaması: parmakları koptu

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de evde torpil patlaması: parmakları koptu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada el parmakları kopan bir kişi yaralandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada el parmakları kopan bir kişi yaralandı. Patlamanın bir tarlada bulunan kayayı parçalamak amacıyla evde hazırlanan torpil patlayıcının infilak etmesi sebebiyle yaşandığı iddia edildi.

Olay, Çiğli ilçesi Yeni Mahalle mahallesi 8200 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.50 sıralarında 3. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Patlamanın doğalgaz patlaması olabileceği ihtimali üzerine ise doğalgaz acil ekipleri olay yerine çağırıldı. Patlamanın yaşandığı eve giren itfaiye ekipleri Ş.Ö. isimli kişiyi yerde yaralı halde buldu. 112 Acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası Ş.Ö.'nün sol el parmaklarının koptuğu, kol ve bacaklarında ise hafif yaralar olduğu belirlendi. Sedyeyle ambulansa bindirilen ve Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaya patlatmak için patlayıcı hazırladığı iddiası

İddialara göre; Ş.Ö.'nün bir arkadaşıyla beraber Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan kayayı patlatmak amacıyla çok sayıda torpil ve düzenek malzemesi aldığı, patlayıcıyı evde hazırlarken torpillerin infilak ettiği ileri sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, ilk incelemelerde olayın terör bağlantısının bulunmadığı öğrenildi. - İZMİR

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de evde torpil patlaması: parmakları koptu
Son dakika 3. sayfa: İzmir'de evde torpil patlaması: parmakları koptu
Son dakika 3. sayfa: İzmir'de evde torpil patlaması: parmakları koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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