Son dakika haberleri: Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı...O anlar kamerada
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Son dakika haberleri: Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı.

Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı...O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi tarafından el bombası şeklinde bir nesne, akaryakıt istasyonuna fırlatıldı. Büyük panik yaşayan istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, el bombasının oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 sokakta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, elindeki el bombası şeklindeki cismi akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden kaçtı. Olayın ardından büyük panik yaşayan istasyon çalışanları durumu polise ihbar etti.

Çevre güvenliği alındı, bomba imha ekipleri geldi

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, akaryakıt istasyonuna Bomba İmha Uzmanı ekipleri gelerek çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, şüphelinin akaryakıt istasyonunda bir süre bekledikten sonra elindeki oyuncak bombayı fırlattığı ve olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Son dakika haberleri: Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı...O anlar kamerada
Son dakika haberleri: Oyuncak el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı, çalışanlar büyük panik yaşadı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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