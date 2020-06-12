Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekibi yavru kedi için seferber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekibi yavru kedi için seferber oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Van'da çöp konteynerine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekibi yavru kedi için seferber oldu
12.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:32

Van'da çöp konteynerine düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir yer altı çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, çöp konteyneri içerisinde yavru bir kedi olduğunu tespit etti. Kurtarma ipiyle bir süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ekipler, ürken hayvan için konteynere merdiven bırakarak içeri girdi. Mahsur kaldığı yerden itfaiye erlerince çıkan ve yara almadığı görülen minik kedi, çevredekilerin alkışları arasında yeniden yaşam alanına bırakıldı.

İhbarı yapan mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Haber
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yasmin Erbil Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekibi yavru kedi için seferber oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:45:14. #1.15#
title