Son dakika 3. sayfa: İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu
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Son dakika 3. sayfa: İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu

Son dakika 3. sayfa: İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangında, bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangında, bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Eyyübiye ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar bir işyerinde yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi küle dönerken, bir otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika 3. sayfa: İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu
Son dakika 3. sayfa: İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu
Son dakika 3. sayfa: İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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