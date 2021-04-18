Son dakika 3. sayfa: İşyeri yangında küle döndü
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Son dakika 3. sayfa: İşyeri yangında küle döndü

Son dakika 3. sayfa: İşyeri yangında küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir iş yeri tamamen yanarak küle döndü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir iş yeri tamamen yanarak küle döndü.

Yangın Hasan Efendi Mahallesi 1904 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken, bir yandan da beşinci katta mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımı ile kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İş yeri tamamen küle dönerken, kundaklama şüphesi ile polis ekipleri çalışma başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: İşyeri yangında küle döndü
Son dakika 3. sayfa: İşyeri yangında küle döndü
Son dakika 3. sayfa: İşyeri yangında küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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