Son dakika 3. sayfa: İsviçre Türk Toplumu binasına bırakılan bombayı terör örgütü PKK üstlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: İsviçre Türk Toplumu binasına bırakılan bombayı terör örgütü PKK üstlendi

Son dakika 3. sayfa: İsviçre Türk Toplumu binasına bırakılan bombayı terör örgütü PKK üstlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna 29 Nisan'da koyulan patlamaya hazır bombayı terör örgütü PKK üstlendi.

İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna 29 Nisan'da koyulan patlamaya hazır bombayı terör örgütü PKK üstlendi.

İsviçre'nin Zürih kentinin Rümlang bölgesinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusunda geçtiğimiz perşembe günü patlamaya hazır bir bomba bulunmuş, bölge güvenlik çemberine alınmıştı. Türk toplumuna yönelik söz konusu saldırımı girişiminin arkasından terör örgütü PKK çıktı. Eylemi üstlenen terör örgütünün yandaşları tarafından "Tages-Anzeiger" gazetesine mektup gönderildiği, eylemin Türkiye'nin Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği hava operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilen Sinan Dersim adlı teröristin intikamını almak için yapıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 29 Nisan'da İsviçre Türk Toplumu'nun Rümlang'daki merkez binasının posta kutusuna patlamaya hazır bomba düzeneği koyulmuş, İTT Başkanı Şeref Yıldız durumu fark edip polise ihbarda bulunmuştu. Bomba düzeneğinin etkisiz hale getirilmesi için 4 saatlik titiz bir çalışma yürütülmüştü. Bomba imha ekibi, bombalı saldırılar için tasarlanan özel bir robotla bombayı zırhlı bir kasanın içine koyarak operasyonu sonlandırmıştı. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: İsviçre Türk Toplumu binasına bırakılan bombayı terör örgütü PKK üstlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:23:14. #1.15#

title