Son dakika 3. sayfa: İsviçre Türk Toplumu binasına bırakılan bombayı terör örgütü PKK üstlendi

Son dakika gelişmesine göre İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna 29 Nisan'da koyulan patlamaya hazır bombayı terör örgütü PKK üstlendi.

İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusuna 29 Nisan'da koyulan patlamaya hazır bombayı terör örgütü PKK üstlendi.

İsviçre'nin Zürih kentinin Rümlang bölgesinde yer alan İsviçre Türk Toplumu (İTT) merkez binasının posta kutusunda geçtiğimiz perşembe günü patlamaya hazır bir bomba bulunmuş, bölge güvenlik çemberine alınmıştı. Türk toplumuna yönelik söz konusu saldırımı girişiminin arkasından terör örgütü PKK çıktı. Eylemi üstlenen terör örgütünün yandaşları tarafından "Tages-Anzeiger" gazetesine mektup gönderildiği, eylemin Türkiye'nin Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği hava operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilen Sinan Dersim adlı teröristin intikamını almak için yapıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 29 Nisan'da İsviçre Türk Toplumu'nun Rümlang'daki merkez binasının posta kutusuna patlamaya hazır bomba düzeneği koyulmuş, İTT Başkanı Şeref Yıldız durumu fark edip polise ihbarda bulunmuştu. Bomba düzeneğinin etkisiz hale getirilmesi için 4 saatlik titiz bir çalışma yürütülmüştü. Bomba imha ekibi, bombalı saldırılar için tasarlanan özel bir robotla bombayı zırhlı bir kasanın içine koyarak operasyonu sonlandırmıştı. - ZÜRİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı