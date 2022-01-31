Son dakika 3. sayfa: İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına... - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi için ek gözaltı süresi verildi. Şüphelilerin Cuma günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika 3. sayfa: İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına...

Son dakika 3. sayfa: İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına...

Son dakika 3. sayfa: İstanbul Yeşilköy'de sahibi olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına...

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Haber

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