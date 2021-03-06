Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

06.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:14

Son dakika haberler: Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuaför görünümlü kıraathaneye baskın düzenledi Baskında içerideki 5 kişiye 17 bin 345 lira ceza kesildi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler...

Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kuaför görünümlü kıraathaneye baskın düzenledi

Baskında içerideki 5 kişiye 17 bin 345 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimler esnasında bir kuaförden açık sürgülü kapıyla geçiş yapılan bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir erkek kuaförünün içerisinden bir kıraathaneye geçiş yapılarak oyun oynandığını ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, kuaförden 4 kişinin çıktığını belirledi. Kuaförün içerisinde açık sürgülü bir kapı olduğu ve kapıdan kıraathaneye geçiş yapıldığı tespit edilmesi üzerine Kağıthane polisi, açık sürgülü kapıdan kıraathane girerek içeriye baskın düzenledi.

Kuaför görünümlü kıraathane

Baskında içeride beş kişinin bulunduğu, masa üzerinde ve altında içilmeye hazır açık vaziyette alkol şişeleri olduğu görüldü. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 17 bin 345 lira idari para cezası kesildi. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada
Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kuaför görünümlü kıraathaneye baskın kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:14:00. #1.16#
title