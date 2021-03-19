İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi
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İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

19.03.2021 03:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 03:41

İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi Tuzla'da bir çiftliğe yapılan operasyonda deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da...

İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

Tuzla'da bir çiftliğe yapılan operasyonda deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı

Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla'da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Canlı Hayvan Kaçakçılığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında dün Tuzla'da bulunan hayvan çiftliğine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan çiftlikte gerçekleştirilen aramalarda tavus kuşu, deve kuşu, dişi sülün, Hatuni, flamingo, kuğu ve çeşitli ırktan ördeklerim de aralarında olduğu 185 adet canlı hayvan ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı. Yakalanan çiftlik yetkilisi hakkında, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Sözleşmesine Muhalefet" suçlarından tahkikat başlatıldı. Polis ekiplerince kurtarılan 185 kanatlı hayvanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi
İstanbul'da 'kaçak kuş' operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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