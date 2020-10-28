Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da feci kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da feci kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular

28.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:44
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da feci kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular

Son dakika haberi... Sultangazi'de cadde üzerinde freninin patladığı iddia edilen otomobil, ters istikametten seyreden motosikletli kurye ve arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı.

Sultangazi'de cadde üzerinde freninin patladığı iddia edilen otomobil, ters istikametten seyreden motosikletli kurye ve arkadaşıyla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan gençler ölümden kıl payı kurtulurken, motosiklet ise aracın altında metrelerce sürüklendi. Feci kaza kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kuryelik yapan Sercan Engin, arkadaşı Cüneyt Sekmen ile müşteriye sipariş götürmek üzere yola çıktı. Genç sürücü cadde üzerinde ters istikametten seyrettiği esnada karşıdan gelen otomobilin iddiaya göre freni patladı. Kontrolden çıkarak hızlanan araçla motosikletteki iki genç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu motosikletteki Engin ve Sekmen yere savrularak kıl payı ölümden dönerken, motosiklet ise otomobilin altında metrelerce sürüklendi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kıl payı ölümden döndüler

Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kaşı patlayan, omuzu çatlayan ve ayaklarında ezilme olan Engin'i ve alnından yaralanan arkadaşı Seymen'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da feci kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da feci kaza: Ölümden kıl payı kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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