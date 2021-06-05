Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı
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Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp ederek, gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp ederek, gözaltına aldı.

İsrail'in 1967 yılındaki 6 Gün Savaşları sonunda Filistin topraklarını işgal etmesinin 54. yıldönümünde, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dayanışma gösterisi düzenlendi. Filistinli gençler, İsrail güçlerinin mahallede herhangi bir gösteri düzenlenmemesi için aldığı yoğun önlemlere rağmen mahalleye girerek gösteriyi gerçekleştirdi. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, Filistinli göstericileri mahalleden zorla çıkardı. İsrail güçleri ayrıca, gösteriyi izleyen Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp etti. Al-Budairi zorla polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. - KUDÜS

Son dakika 3. sayfa: İsrail güçlerinden Al-Jazeera muhabirine darp ve gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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