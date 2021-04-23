Son dakika gündem: İspanya'da Podemos Partisi lideri Iglesias ve İspanya İçişleri Bakanı Grande-Marlaska tehdit edildi

Son dakika haberlerine göre İspanya'da Unidas Podemos Partisi'nin lideri Pablo Iglesias, kendisine ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya içinde 4 adet mermi bulunan ve ölüm tehditleri içeren mektuplar gönderildiğini açıkladı.

İspanya'da Unidas Podemos Partisi'nin lideri Pablo Iglesias, kendisine ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'ya içinde 4 adet mermi bulunan ve ölüm tehditleri içeren mektuplar gönderildiğini açıkladı.

İspanya'da Unidas Podemos Partisi'nin lideri Pablo Iglesias ve İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ölümle tehdit edildi. Iglesias sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine içinde 4 adet 7.62 x 51 mermi ve bir tehdit mektubu bulunan bir zarf gönderildiğini belirterek, zarf ve içeriğinin fotoğrafını paylaştı. Iglesias mektupta, "Karınız, aileniz ve siz ölüm cezasına çarptırıldınız, zamanınız azalıyor" yazdığını söyledi. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın kendisine tehditleri ciddi kabul ettiğini ve polisin soruşturma yürüttüğünü ifade ettiğini kaydeden Iglesias, "Umarım bazı tutuklamalar gerçekleştirilir" dedi. Parti lideri Iglesias ayrıca, İspanyol Bakan Grande-Marlaska'ya da benzer bir tehdit mektubu gönderildiğini ifade etti.

Öte yandan Unidas Podemos Partisi daha önce birçok saldırıların hedefi olmuş, son 2 yıl içinde parti binasına 6 saldırı düzenlenmişti. Saldırıları üstlenen olmazken Iglesias, saldırılardan sağ partileri sorumlu tutmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı