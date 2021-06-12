Son dakika 3. sayfa: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan asayiş operasyonunda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan asayiş operasyonunda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada 13 şüpheli şahsı uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 155 gram metamfetamin, 11,90 gram sentetik kannabinoid, 24 adet captagon, 43 gram esrar, 2 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 540 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı