Son dakika 3. sayfa: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika 3. sayfa: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan asayiş operasyonunda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan asayiş operasyonunda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçe genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada 13 şüpheli şahsı uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 155 gram metamfetamin, 11,90 gram sentetik kannabinoid, 24 adet captagon, 43 gram esrar, 2 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 adet extacy hap ile uyuşturucu madde ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 540 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hasibe Eren Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:51:06. #1.14#

title