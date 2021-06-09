Esenyurt'ta dehşete düşüren olay...İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay...İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı 12 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki erkek şahıs, arkadaşı tarafından öldürüldü Esenyurt'ta bir kişi arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Büyükçekmece'de kuyuya attı.

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay...İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı

12 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki erkek şahıs, arkadaşı tarafından öldürüldü

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kişi arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Büyükçekmece'de kuyuya attı. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, boğarak öldürülen Hakan Ç.'nin Karaağaç Mahallesinde bulunan bir kuyuda buldu. Şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ceset dün gündüz saatlerde Büyükçekmece Karaağaç Mahallesindeki bir kuyuda bulundu. Edinilen bilgiye göre 61 yaşındaki Hurşit B., 28 Mayıs'ta aynı işyerinde çalıştığı 35 yaşındaki Hakan Ç., isimli arkadaşını boğarak öldürdü. Hurşit B., arkadaşını öldürdükten sonra çalıştıkları firmanın Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde bulunan arazisindeki kuyuya attı.

Şahsın yakınları kayıp ilanında bulundu

Öldürülen Hakan Ç.'nin yakınları, şahıstan yakın alamadıkları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın öldürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ölen şahsın arkadaşı cinayeti itiraf etti

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Hurşit B., cinayeti itiraf etti. Hurşit B., arkadaşını Esenyurt'ta bir evde boğduktan sonra Büyükçekmece'deki bir kuyuya attığını söyledi. Kuyunun olduğu araziye giden polis ekipleri, cesedin kuyu içinde olduğunu tespit etti.

Ceset itfaiye yardımıyla kuyudan çıkarıldı

Polis, cesedi kuyudan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından ceset kuyudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kuyuda ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has