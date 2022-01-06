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Son dakika 3. sayfa: İran'da Kasım Süleymani'nin heykeli ateşe verildi

Son dakika 3. sayfa: İran'da Kasım Süleymani'nin heykeli ateşe verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İran'da Kasım Süleymani'ye ait heykel, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

İran'da Kasım Süleymani'ye ait heykel, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kentinde, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ait heykel kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İran devlet medyası, şehir merkezinde bulunan heykelin gece saatlerinde ateşe verildiğini duyurdu.

Şehir merkezinde açılışı yapılan heykelin ateşe verilmesine tepki gösteren İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eyalet temsilcisi Muhammed Ali Nikunam, saldırıyı saygısızlık ve ihanet olarak nitelendirerek, eylemin ABD ve İsrail'e hizmet ettiğini savundu.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmüştü. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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