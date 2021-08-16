Irak'ta terör örgütü 2 el-Kaide üyesine idam cezası
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Irak'ta terör örgütü 2 el-Kaide üyesine idam cezası

Irak'ta terör örgütü 2 el-Kaide üyesine idam cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ta terör örgütü el-Kaide üyesi 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ta terör örgütü el-Kaide üyesi 2 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bulunan Cinayet Mahkemesi tarafından yargılanan terör örgütü el-Kaide üyesi 4 kişi hakkında karar verildi. Mahkeme, Başkent Bağdat'ın kuzeyinde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirme suçuyla yargılanan el-Kaide üyesi 4 kişiden 2'sinin idama diğer 2'sini ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin güneyinde yer alan ve Irak'ta en büyük cezaevi olan Zikar'daki el-Hut cezaevinde 2020 yılından bugüne kadar toplam 98 kişi idam edildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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