Son dakika 3. sayfa: Irak'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tırlara bombalı saldırı Son dakika habere göre Irak'ın güneyindeki Zikar kenti yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri konvoyun hedef alındığı bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Zikar kenti yakınlarında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait askeri konvoyun hedef alındığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından gece geç saatlerde yapılan açıklamada, Zikar kentine ait el-Betha bölgesinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri bir konvoya bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada lojistik destek taşıyan tırın geçişi sırasında yola yerleştirilen mayının infilak etmesi soncu tırların birinin yandığı bildirildi. Yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri gönderilirken saldırıda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in geçtiğimiz Ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesinin ardından koalisyon güçlerine ait askeri üslerin ve konvoyların yanı sıra ABD misyonlarına saldırı düzenleniyor.

ABD saldırıların İran yanlısı Şii silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, saldırıları hiçbir taraf üstlenmedi. - ERBİL

Kaynak: İHA