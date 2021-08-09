Son dakika 3. sayfa: Irak'ın kuzeyinde 13 teröriste mezar olan operasyonun detayları çıktı: "İHA'lar buldu, ATAK'lar vurdu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Irak'ın kuzeyinde 13 teröriste mezar olan operasyonun detayları çıktı: "İHA'lar buldu, ATAK'lar vurdu"

Son dakika 3. sayfa: Irak'ın kuzeyinde 13 teröriste mezar olan operasyonun detayları çıktı: 'İHA'lar buldu, ATAK'lar vurdu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun hassas şekilde planlandığı, sızma girişiminde bulunan teröristlerin İHA'lar tarafından tespit edildiği ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla...

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun hassas şekilde planlandığı, sızma girişiminde bulunan teröristlerin İHA'lar tarafından tespit edildiği ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla vurulduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütü PKK mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Kaplan bölgesinde terör örgütüne mezar olan büyük operasyonun detayları ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulundu. Bölgeye yaklaşan teröristlerin o sırada devriye uçuşunda olan insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilmesinin ardından hemen harekete geçildi. Mehmetçik'in hemen operasyon için düğmeye bastığını belirten Bakanlık kaynakları, yerli ve milli helikopterler olan ATAK'lar ile teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığını kaydetti. Operasyon sonucunda 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken kaynaklar, öldürülen teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğunun değerlendirildiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Murat Kurum Mehmet Özhaseki
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Irak'ın kuzeyinde 13 teröriste mezar olan operasyonun detayları çıktı: "İHA'lar buldu, ATAK'lar vurdu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 13:11:51. #1.14#

title