Son dakika 3. sayfa: İnek çalan kocası için polise kayıp ilanı vermiş

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi meydana gelen ve şüphelilerden 2'sinin yakalandığı inek hırsızlığıyla ilgili üçüncü şüpheli de Isparta'da yakalandı. Şüpheli E.A.'nın, suç ortakları yakalandıktan sonra eşini telefonla arayarak 'Hakkını helal et' dediği, eşinin de polise kocası hakkında kayıp başvurusu yaptığı belirlendi.

Cumartesi gecesi Sarılar Mahallesinde Adbil Keçer'e ait 2 ineğin çalınarak Aksu'da satılması olayıyla ilgili firari şüpheli E.A. Isparta'da jandarma tarafından yakalandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekibi tarafından Isparta'dan Manavgat'a getirilen E.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Karısı kayıp başvurusunda bulundu

E.A.'nın hırsızlık olayının yaşandığı ahırın yanında yangında yanan ağaçların kesim işinde çalışırken hırsızlık olayını planladığı anlaşıldı. Isparta'dan çağırdığı arkadaşlarıyla olayı gerçekleştirdiği bildirilen E.A.'nın diğer şüphelilerin yakalanarak tutuklanmasının ardından karısını telefonla arayarak 'hakkını helal et. Bir daha görüşemeyiz' dediği, karısının da bu telefonun ardından Isparta'da polise giderek kocası hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa