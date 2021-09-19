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Son dakika 3. sayfa: İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şahıs gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 şahıs gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Madde ticareti yaptığı tespit edilen 7 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; Davut Ç.(35)'ye ait satışa hazır vaziyette toplamda 41,75 gram metamfetamin, 3 gram esrar, Erol Ç. (36), Sevim T. (43) ve Rıdvan A. (31) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise 70 gram satışa hazır metanfetamin, 1 adet hassa terazi, paketlemede kullanılan poşetler, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 lira para ele geçirildi.

Alpay E., Mehmet G. ve Erkan A. isimli şahısların üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan Davut Ç., Erol Ç., Sevim T. ve Rıdvan A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa: İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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