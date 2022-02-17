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Son dakika 3. sayfa: İl Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İl Milli Eğitim Müdürünü tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürünü ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürünü ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yapan A.A., bakanlık müfettişleri tarafından yapılan soruşturma neticesinde farklı bir ile görevlendirildi. Yer değişikliği ile ilgili tebliğ yapılması istenilen A.A., duruma tepki gösterdi. Sabah saatlerinde kurumun önüne gelen A.A., tehditler savurmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i de ölümle tehdit ettiği iddia edilen A.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

milli eğitim bakanlığı, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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