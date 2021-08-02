Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
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Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı Alevlerin sardığı Çökertme'den botla kurtarıldılar O anlar kameralara anbean yansıdı Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Mahallesi'ndeki yangını haberleştirmeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri, mahalleyi saran...

İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı

Alevlerin sardığı Çökertme'den botla kurtarıldılar

O anlar kameralara anbean yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Mahallesi'ndeki yangını haberleştirmeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri, mahalleyi saran alevlerden canlarını zor kurtardı. Çökertme Koyu'na yardıma gelen botla mahalleden ayrılan ekip güvenli bölgeye geçti. O anlar ve yaşanılanlar, anbean kameralara yansıdı.

"Son ana kadar gelişmeleri aktardılar"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını beşinci günde de devam ediyor. Yangın söndürme ekipleri bölgede gece gündüz çalışmalarını sürdürürken, İhlas Haber Ajansı muhabirleri de bölgede yaşanan gelişmeleri yangının ilk anlarından itibaren izleyicilere aktarmak için özveri ile çalışmaya devam ediyor.

"İHA ekibi yangından son anda kurtuldu"

Dün akşam saatlerinde Çökertme Mahallesi alevlere teslim olurken, adeta hayalet mahalleye dönen bölgede yangını haberleştirmek için bulunan İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan muhabirler Eren Ayhan ve Bekir Tosun, alevlerden son anda kurtuldu. Yangın ve yoğun duman nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanamadığı bölgede mahsur kalan haber ekibi, araçlarını park halinde bırakarak Çökertme Koyu'na indi. O anlarda yaşanan telaş ise kameralara yansıdı. Araçlarını park ettikleri arazideki yangını hortumlarla söndüren ekip, sonrasında hızlıca bölgeden uzaklaşarak, sahil bandına indi. Kimsenin kalmadığı mahallede kıyıdan teknelere seslenen muhabirler, kendilerini duyan bir kişinin botla kıyıya gelmesi ile bölgeden çıkabildi. Zaman zaman yoğun dumana maruz kalan muhabirler botla açıkta bekleyen tekneye binerek, güvenli bölgeye ulaştı.

Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... İHA ekibi yangında mahsur kaldı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş

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