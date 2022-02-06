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Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı.

MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma Özel Harekat, Jandarma, Komando, Mardin, 3. Sayfa, Haber

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