Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı.
MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren-Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa