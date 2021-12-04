Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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