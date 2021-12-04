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Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel görev alıyor. - ANKARA

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