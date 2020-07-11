Son dakika 3. sayfa: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca...
Gelen son dakika haberlerine göre İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, Gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu, Erzurum'da etkisiz hale getirildi.
11.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:56
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, Gri listedeki Hejar kod adlı Halis Eroğlu, Erzurum'da etkisiz hale getirildi - ANKARA
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Kaynak: İHA