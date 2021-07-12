Son dakika haberi... Husumetli olduğu kuzenini öldürdü
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Son dakika haberi... Husumetli olduğu kuzenini öldürdü

Son dakika haberi... Husumetli olduğu kuzenini öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinin bodrum katında tekel işletmeciliği yapan kuzenini başından vurarak öldüren şüpheli, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinin bodrum katında tekel işletmeciliği yapan kuzenini başından vurarak öldüren şüpheli, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bodrum katında tekel işletmeciliği yapan Kerim Menteşe (36) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen amcasının oğlu S.M. arasında tartışma çıktı. Tartışmada S.M., belinden çıkardığı silahla Menteşe'yi başından vurarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kerim Menteşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli S.M. jandarma merkezine giderek teslim oldu.

(Esra Angün/İHA)

Son dakika haberi... Husumetli olduğu kuzenini öldürdü
Son dakika haberi... Husumetli olduğu kuzenini öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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