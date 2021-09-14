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Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 62 yaşındaki hurdacı, yalnız yaşadığı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.

Antalya'da 62 yaşındaki hurdacı, yalnız yaşadığı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5693. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hilmi Uykar'dan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmesini istedi. Kilitli olmayan kapıyı açan komşuları, Uykar'ın üst kısmı çıplak şekilde kapı önünde hareketsiz yattığını gördü. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, komşuların yardımıyla girdikleri evde Uykar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hilmi Uykar'ın vücudunda 5 bıçak darbesinin yanı sıra başında darbe izi olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uykar'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Uykar'ın evinde bir süre önce yangın çıktığı ve yapının yanmayan bir odasında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Uykar'ın evinin önünde hurda toplamada kullandığı motosikleti ve beslediği köpeği kaldı. Ayrıca evin içindeki ve dışındaki lambaların yanık olduğu görüldü. Çevresinde sevilen bir kişi olan Uykar'ın öldürülmesi karşısında komşuları büyük üzüntü yaşadı.

Şahsın ablası Hatice Toyoğlu, her gün telefonla sık sık görüştüğünü belirterek, "Bu sabah ulaşamayınca komşulardan bakmasını istedim. Evde ışıkları yanıyormuş. İçeridedir dedim. Komşular kapıyı açınca arkada yerde bulmuşlar. Hayatını kaybetmiş" dedi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Hurdacı evinde 5 bıçak darbesiyle öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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