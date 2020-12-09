Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın

Son dakika habere göre Hurda deposunda korkutan yangın Hurda deposundaki yangın söndürüldü Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hurda deposunda korkutan yangın

Hurda deposundaki yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI