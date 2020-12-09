Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın
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Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın

09.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:59

Son dakika habere göre Hurda deposunda korkutan yangın Hurda deposundaki yangın söndürüldü Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hurda deposunda korkutan yangın

Hurda deposundaki yangın söndürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akşam saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın
Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın
Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın
Son dakika... Hurda deposunda korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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