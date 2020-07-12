Son dakika 3. sayfa: Heybeliada'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

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Heybeliada'da çıkan orman yangını havadan görüntülendi.

Heybeliada Çamlık mevkii Aşıklar Yolu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan orman yangını kontrol altına alınırken yanan alan havadan görüntülendi. Yangın söndürme uçağından görüntülenen ormanlık alanda büyük bir bölümün yandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA