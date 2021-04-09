Son dakika 3. sayfa: Her yerde aranan cinayet şüphelisinin arkadaşı tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Her yerde aranan cinayet şüphelisinin arkadaşı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Her yerde aranan cinayet şüphelisinin arkadaşı tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesinde baba ve oğlu otomatik tüfek ile öldürdükten sonra firar eden katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ederken katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı...

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesinde baba ve oğlu otomatik tüfek ile öldürdükten sonra firar eden katil zanlısının yakalanması için jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ederken katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen Mevkiinde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca evlerinin önünde ölü bulunmuştu. Cinayetin Memduh D. tarafından işlendiği ileri sürülürken, şüphelinin arama çalışmaları sürüyor. Memduh D'nin yaşanan olayın ardından Menteşe Ortaköy Mahallesine ailesini bıraktıktan sonra otomobille kaçtığı tespit edilirken, zanlıya yardım ettiği iddiası ile gözaltına alınan ve sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Her yerde aranan cinayet şüphelisinin arkadaşı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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