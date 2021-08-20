Son dakika 3. sayfa: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kilo 940 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kilo 940 gram esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Yayladağı ilçesi Dağdüzü Mahallesi'nde bulunan bir evde ve bahçesinde 3 kilo 940 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ö.G. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı