Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

18.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:41
Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan çatışmada 4 terörist ölü ele geçirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan çatışmada 4 terörist ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-YPG'li bir grup teröristin ilçeye bağlı Kalepte Mahallesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler sabah saatlerinde teröristlerin yakalanmasına için operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerden 4'ü ölü, 1'i sağ 1'i yaralı olarak ele geçirildi. Çatışma sırasında 2 kişinin de kaçtığı belirtildi. Sağ yakalanan kişinin teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öğrenildi.

Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da çatışma: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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