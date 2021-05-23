Son dakika 3. sayfa: Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı
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Son dakika 3. sayfa: Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı

Son dakika 3. sayfa: Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bilecik'te seyir halinde hastalığının nüksetmesi ile bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Bilecik'te seyir halinde hastalığının nüksetmesi ile bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kazanın sokağa çıkma kısıtlamasında yaşanması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi'nde meydana geldi. 11 AAH 901 plakalı Mazda model otomobiliyle cadde üzerinde seyir halindeki Salih Karabıyık (36), epilepsi hastalığının nüksetmesi üzerine bilincini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, geri geri gelerek cadde üzerindeki bir süpermarketin duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Son dakika 3. sayfa: Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı
Son dakika 3. sayfa: Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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