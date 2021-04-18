Son dakika 3. sayfa: Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulansın çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'de hasta taşıyan bir ambulansın çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Salih Avgunpaşa Caddesinde meydana gelen kazada Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olan ve hasta sevk eden bir ambulans karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenirken yaralı kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Suriyeli şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, polis kaza ile ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Fahrettin Altun
Magazin Burak Deniz Ersin Korkut Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Hasta taşıyan ambulansın çarptığı şahıs hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:20:37. #1.16#

title