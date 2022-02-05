Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şahıs polisin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şahıs polisin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Denetimlerde yapılan kimlik kontrolü esnasında A.O., isimli şahsın işlediği bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu belirleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title