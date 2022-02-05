Son dakika 3. sayfa: Hakkında yakalama kararı olan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şahıs polisin yaptığı kimlik kontrolünde yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Denetimlerde yapılan kimlik kontrolü esnasında A.O., isimli şahsın işlediği bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu belirleyen ekipler şahsı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa