Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı köyü kırsalında, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
18.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:40

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı köyü kırsalında, 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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