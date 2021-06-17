Son dakika 3. sayfa: Güngören'de iki kardeş, "sıva" tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü
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Son dakika 3. sayfa: Güngören'de iki kardeş, "sıva" tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü

Son dakika 3. sayfa: Güngören'de iki kardeş, 'sıva' tartışmasında komşuları tarafından öldürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş çıkan kavgada komşuları tarafından silahla öldürüldü.

Güngören'de mobilyacılık yapan iki kardeş çıkan kavgada komşuları tarafından silahla öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Haznedar Mahallesi'nde yaşandı. Mobilyacılık yapan Salih ve Ekrem Hazır kardeşler, iddiaya göre, komşuları Selahattin T. ile tavandan dökülen sıva nedeniyle tartıştı. Evine giderek silahını alan Selahattin T., iki kardeşe kurşun yağdırdı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kardeşlerden Ekrem Hazır(54)'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Salih Hazır ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Salih Hazır da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Zanlı Selahattin T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde tavandan dökülen taşlar nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve kendisine küfür edildiği için sinirlenerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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