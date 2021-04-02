Son dakika 3. sayfa: Gülşehir'de tohum atma makinesini çalan şüpheli tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Gülşehir'de tohum atma makinesini çalan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Gülşehir'de tohum atma makinesini çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde tohum atma makinesini çalan hırsızlık şüphelisi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde tohum atma makinesini çalan hırsızlık şüphelisi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde bir tarlada bulunan tohum atma aracının çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin V.K. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan V.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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