Son dakika 3. sayfa: Gübre havuzunda ölen işçi olayında gözaltına alınanlar serbest

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan Hidayet Şahin'in (41) dengesini kaybederek sıvı gübre dolu havuza düşmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan Hidayet Şahin'in (41) dengesini kaybederek sıvı gübre dolu havuza düşmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ağustos saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan bir gübre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre gece vardiyasında görevli işçi Hidayet Şahin (41), çalıştığı esnada dengesini kaybederek içerisinde sıvı hayvan gübresi olan 3 metre derinliğindeki havuza düştü. Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından içi sıvı hayvan gübresi dolu havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı. Hidayet Şahin havuz içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

3 şüpheli serbest

Olayla ilgili işletme sorumluları E.S. ve H.Y.T. ile iş güvenliği uzmanı O.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı