Son dakika 3. sayfa: Gübre havuzunda ölen işçi olayında gözaltına alınanlar serbest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Gübre havuzunda ölen işçi olayında gözaltına alınanlar serbest

Son dakika 3. sayfa: Gübre havuzunda ölen işçi olayında gözaltına alınanlar serbest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan Hidayet Şahin'in (41) dengesini kaybederek sıvı gübre dolu havuza düşmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gübre fabrikasında çalışan Hidayet Şahin'in (41) dengesini kaybederek sıvı gübre dolu havuza düşmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ağustos saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Halilbeyli Mahallesi'nde bulunan bir gübre fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre gece vardiyasında görevli işçi Hidayet Şahin (41), çalıştığı esnada dengesini kaybederek içerisinde sıvı hayvan gübresi olan 3 metre derinliğindeki havuza düştü. Olayın ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından içi sıvı hayvan gübresi dolu havuz vidanjör yardımıyla boşaltıldı. Hidayet Şahin havuz içerisinde hareketsiz halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

3 şüpheli serbest

Olayla ilgili işletme sorumluları E.S. ve H.Y.T. ile iş güvenliği uzmanı O.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Hayvanlarını otlatırken bulduğu yabancı cisim, çobanın elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var
Hayvanlarını otlatırken bulduğu yabancı cisim, çobanın elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var
Eşiyle tartışan genç kadın başından vurulmuş halde bulundu
Eşiyle tartışan genç kadın başından vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika 3. sayfa: Gübre havuzunda ölen işçi olayında gözaltına alınanlar serbest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 16:56:21. #1.14#

title