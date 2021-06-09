Son dakika haberi... Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
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Son dakika haberi... Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti

Son dakika haberi... Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 30 göçmeni, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen 30 göçmeni, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Gece saatlerinde lastik botla Bodrum'dan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmeni, Yunan Sahil Güvenlik unsurları durdurdu. Yunan askeri, göçmenleri Türk karasularına itti. İhbar üzerine göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. 30 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

(Hamdi Yörür/ İHA)

Son dakika haberi... Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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