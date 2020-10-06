Son dakika 3. sayfa: Girdikleri marketten alarm çalınca kaçan hırsızlar yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Girdikleri marketten alarm çalınca kaçan hırsızlar yakalandı

06.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:38
Son dakika 3. sayfa: Girdikleri marketten alarm çalınca kaçan hırsızlar yakalandı

Son dakika haberi... Samsun'da geceleyin girdikleri marketten hırsızlık yapmak isterken alarm çalınca kaçan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da geceleyin girdikleri marketten hırsızlık yapmak isterken alarm çalınca kaçan 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir markette gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Marketin camından içeri giren hırsızlar alarm çalınca bir şey çalmadan kaçtılar. Alarm çalması üzerine olay yerine polis sevk edildi. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili M.B.(19), M.K.(19) ve 16 yaşındaki E.Ç.'yi gözaltına aldı. E.Ç. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VTNDS: SERBEST KALIRLAR
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