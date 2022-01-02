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Son dakika 3. sayfa: Girdiği evi aynı gün iki kez soyan pişkin hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Girdiği evi aynı gün iki kez soyan pişkin hırsız kamerada Aydın'ın Söke ilçesinde yüzsüz hırsız soyduğu ve sonrasında ateşe verdiği eve geri gelerek, evde çalışan ustanın cep telefonunu da çaldı.

AYDIN (İHA) - Girdiği evi aynı gün iki kez soyan pişkin hırsız kamerada

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde yüzsüz hırsız soyduğu ve sonrasında ateşe verdiği eve geri gelerek, evde çalışan ustanın cep telefonunu da çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek evde çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.

Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu da çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği F.O.'yu dün akşam saatlerinde yakaladı. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Girdiği evi aynı gün iki kez soyan pişkin hırsız kamerada

Son dakika 3. sayfa: Girdiği evi aynı gün iki kez soyan pişkin hırsız kamerada

Son dakika 3. sayfa: Girdiği evi aynı gün iki kez soyan pişkin hırsız kamerada

Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu

Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu

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